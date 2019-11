Sara Matos desabafa: “Não tenho receio do ridículo”

Pela primeira vez, a atriz não está incluída no núcleo de protagonistas e estreia-se no registo cómico. Um papel que trouxe à atriz uma visão diferente da representação.Um registo distinto, mas bastante desafiante para a atriz, que confessa não ter medo de sair da sua zona de conforto.Ao longo da trama, Sara interpreta a personagem de Elsa Santinho, uma divertida e atrevida emigrante que regressa de França e está pronta para fazer com que o seu talento na música e dança tenha sucesso em Portugal.Sara Matos, que não poupa elogios à nova trama, promete conquistar as gargalhadas do público e revela que também terá oportunidade explorar os seus dotes vocais, que serão apresentados ao longo dos próximos episódios da novela.