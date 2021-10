Sara Matos deslumbra 19 dias depois do nascimento do filho

foi mãe pela primeira a 15 de setembro de Manuel, fruto da sua relação com Pedro Teixeira. Embora tenha dado à luz há cerca de 20 dias, a atriz marcou presença nos Globos de Ouro, da SIC, e mostrou que já recuperou a silhueta.Enquanto a artista marcava presença no evento, o filho ficou com o pai, que contou com uma ajuda especial durante as duas horas que Sara Matos esteve longe., confessou.A amada de Pedro Teixeira partilhou ainda que nunca criou expectativas sobre a maternidade.Sara Matos confessou que não se incomoda por ter de acordar e que entende que "é uma fase"., garantiu.Sobre a Maria, de 11 anos, filha de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira, Sara Matos conta que a menina está encantada com o irmão.Embora tenha sido há menos de um mês, a atriz já recuperou a silhueta., concluiu.