Sara Matos e Cláudia Vieira juntas pela primeira vez em novela

24 mar 2022 • 01:30

Vânia Nunes

Pela primeira vez, Sara Matos e Cláudia Vieira vão entrar na mesma novela. Segundo a ‘TV Mais’, o diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira, vai juntar as duas atrizes numa produção que recuperará várias personagens icónicas da ficção do canal. Cláudia Vieira já está garantida no elenco com uma personagem que promete surpreender o público. Quanto a Sara Matos, não é certo que a atriz faça parte do elenco fixo, uma vez que está a gravar a nova temporada de ‘Ídolos’, da qual é apresentadora. O plano é que a artista interprete a personagem Elsa Santinho, um dos destaques da novela ‘Terra Brava’.









Desde a separação de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira, em 2014, esta é a primeira vez que as duas atrizes, que partilham o mesmo canal desde 2016, contracenam juntas. À época, Pedro terá iniciado uma relação com Sara - os dois gravavam a novela ‘O Beijo do Escorpião’, da TVI - quando ainda era casado com Cláudia. Por isso, a relação entre as duas atrizes ficou tensa.

Recentemente, Cláudia reagiu ao anúncio de que Sara vai apresentar a nova edição de ‘Ídolos’, programa que a própria também já conduziu, ao lado de João Manzarra. “Acho ótimo, é uma oportunidade única. Tal como eu tive há uns anos, a Sara está a ter a oportunidade de apresentar um dos melhores programas, um dos melhores formatos. E deve sentir-se orgulhosa por isso mesmo”, disse. Pedro Teixeira e Sara estão ainda hoje juntos. Cláudia Vieira encontrou um novo amor: João Alves.