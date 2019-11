Sara Matos e Joana Santos arrasam em prémios em Nova Iorque

Joana Santos e Sara Matos em Nova Iorque

A carregar o vídeo ...

Sara Matos sensual

Uma vez mais uma novela portuguesa esteve nomeada para os International Emmy Awards, premiação que ocorre em Nova Iorque. Desta vez, foi 'Vidas Opostas', que foi protagonizada por Sara Matos, Joana Santos e Diogo Amaral a estar em destaque.A gala de entrega de prémios aconteceu na noite de segunda-feira e, apesar de não ter ganho o prémio de melhor telenovela de 2019, as duas protagonistas desfilaram de forma exuberante e sensual pela passadeira vermelha.A namorada de Pedro Teixeira elegeu um vestido sensual com duas aberturas laterais. Já Joana Santos exibiu, pela primeira vez, a barriga de grávida num evento público.A acompanhar as duas atrizes esteve Daniel Oliveira, Diretor de Programas da SIC.Recorde-se que, desde 2010, Portugal já ganhou três vezes o galardão de Melhor Telenovela do Mundo:, 'Meu Amor' (2010, TVI), 'Laços de Sangue' (2011, SIC) e 'Ouro Verde' (2018, TVI).