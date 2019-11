Sara Matos e Pedro Teixeira: Ansiosos por filhos mas só depois da novela

Sara Matos e Pedro Teixeira

11:00

Vânia Nunes

Pedro Teixeira e Sara Matos não se cansam de revelar que já pensam em aumentar a família e o que assunto já foi mais do que debatido em casa. No entanto, estão a aguardar pelo momento certo. Até porque a atriz de 29 anos está dedicada à novela ‘Terra Brava’, da SIC, e poderia ser difícil de gerir a gravidez com a personagem que interpreta.Os seguidores do casal também anseiam pelo momento em que chegue o novo elemento da família e invadem as redes sociais com perguntas., apressou-se a esclarecer Pedro Teixeira.Os rumores começaram depois do apresentador de ‘Mental Samurai’, da TVI, ter divulgado uma fotografia da namorada a propósito do Lisbon & Sintra Film Fest, onde se percebia uma barriguinha saliente que captou as atenções. Com ou sem novidades, as constantes declarações de amor entre Pedro e Sara continuam nas redes sociais e fazem as delícias de quem os segue.E é também no Instagram que o casal deixa algumas pistas sobre a relação, que começou em 2014, como o facto de se terem mudado recentemente para uma casa maior.