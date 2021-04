Sara Matos e Pedro Teixeira anunciam sexo do bebé

A carregar o vídeo...

Sara Matos revela que está grávida de um menino

Este sábado,anunciaram que estão à espera de umA estrela da TVI já tinha revelado há cerca de um mês que já sabia qual era o sexo do bebé , mas que ia manter em segredo até a namorada querer anunciar.e onde Maria, filha mais velha do ator, de 10 anos, a contempla com um beijinho ternurento. Pedro Teixeira também se mostra encantado com a fase feliz que está a viver ao lado da amada.No final do vídeo, Maria e Pedro escreveram "Rapaz", na barriga da nova mamã, não restanto dúvidas de que esperam um menino.O menino será o primeiro filho em comum do casal. Pedro Teixeira é pai de Maria, em comum com Cláudia Vieira.