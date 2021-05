Sara Matos e Pedro Teixeira desfrutam de escapadinha em família

Grávida do primeiro bebé, Sara Matos está cada vez mais mergulhada no mundo da maternidade. Prova disso foi o último fim de semana que gozou com a família no AlentejoNas redes sociais, Sara divulgou várias imagens dos dias dedicados ao amor, mas aquelas que chamaram a atenção foram as que espelhavam a cumplicidade com a filha mais velho do ator da TVI, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira.Maria está cada vez mais rendida à simpatia da companheira do pai e a relação entre as duas mostra-se firme. A menina vive com muito entusiasmo a chegada de um novo irmão, depois de ter sido presenteada pela mãe há um ano com a pequena Caetana.Desde que anunciou a gestação, Sara tem estado mais recatada. Mantém uma vida ativa com a prática de atividade física diária e alguns trabalhos publicitários.No entanto, neste momento de muito amor, a SIC, com que renovou exclusividade por mais dois anos, ofereceu-lhe tempo para desfrutar desta nova experiência. Sara brilhou na novela ‘Terra Brava’, que terminou em março passado e em breve vai ter uma participação especial na novela ‘Amor Amor’, com a anterior personagem.O galã da ficção da TVI foi convidado pela amiga e patroa Cristina Ferreira para conduzir o programa ‘O Amor Acontece’, com estreia prevista para junho, ao lado de Maria Cerqueira Gomes. Um duplo desafio que Teixeira terá de conciliar com a vida familiar e os negócios na área da restauração.