Desde que o ator regressou do Rio de Janeiro, o casal tem aproveitado para namorar.

11:19

Pedro Teixeira rumou até ao Brasil para seguir o seu sonho , durante um mês, mas para isso teve de se afastar de Sara Matos, que ficou em Portugal. Agora que já regressou, o casal tem aproveitado para namorar e tem partilhado vários momentos juntos nas redes sociais. Depois de passarem o fim de semana no Alentejo , Pedro e Sara rumaram até ao Algarve. O casal está hospedado num resort de luxo, e tem deliciado os fãs com as fotografias que divulga.Pedro Teixeira e Sara Matos começaram a namorar em 2014.