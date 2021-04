Sara Matos e Pedro Teixeira encantados com a gravidez

Recentemente, Sara e Pedro desfrutaram de alguns dias de descanso na Zambujeira do Mar e a atriz não resistiu a partilhar um momento de ternura com o companheiro. Na fotografia publicada, os dois surgem muito cúmplices, com Pedro Teixeira a não resistir em dar carinhos à barriguinha de Sara Matos.Até ao momento, o casal, que já sabe o sexo do bebé, optou por manter o segredo. "Já sabemos, mas não posso dizer. Deixo para a Sara dizer", afirmou Pedro Teixeira que garante que tem acompanhado ao máximo a gravidez da namorada.Juntos há cerca de seis anos, a gravidez de Sara Matos é um passo bastante desejado pelo casal. Recorde-se que este será o primeiro filho em comum de Pedro Teixeira e Sara Matos. O ator já é pai de Maria, de 11 anos, que nasceu da relação que teve com Cláudia Vieira.Na TVI, Pedro Teixeira, que continua como exclusivo do canal, integra a nova novela ‘Festa é Festa’, cujas gravações já iniciaram e que irá estrear ainda este mês.