Sara Matos e Pedro Teixeira enfrentam crise na relação

Juntos há cerca de nove anos, Sara Matos (33 anos) e Pedro Teixeira (42) enfrentam a primeira grande crise na relação, provocada pelo excesso de projetos profissionais, avança a ‘TV Guia’. Teixeira está a gravar a novela ‘Festa é Festa’, a que juntou recentemente a nova temporada de ‘Morangos com Açúcar’, e assume a apresentação diária de ‘Vai ou Racha’ (agora também, em direto, aos domingos à noite), todos da TVI.



Sara Matos, que recentemente enfrentou uma grande carga de trabalho ao assumir as três protagonistas de ‘Sangue Oculto’ (SIC), está em cena com a peça ‘O Filho’. O casal tem um filho, Manuel, de quase 2 anos, mas tem sido complicado passarem tempo de qualidade juntos. "Eles estão com agendas completamente incompatíveis. Tem sido complicado. Mas continuam juntos. São muito apaixonados um pelo outro", adiantou fonte próxima.

