Sara Matos e Pedro Teixeira partilham momento ternurento da gravidez

Eu, a grávida com mais pinta e este Alentejo que tanto gosto!", escreveu.



Este é o primeiro filho em comum de Sara Matos e Pedro Teixeira e vai nascer no verão. O ator da TVI já confessou que já sabem o sexo do bebé, mas manteve o segredo.

está grávida de cerca de, mas tem optado por viver este momento especial longe dos holofotes da fama. Desde que anunciou que estava grávida, e já estava de cinco meses , a estrela da SIC não tem mostrado muito a sua barriga nem falado sobre a fase que está a viver.Este fim-de-semana, Sara Matos e Pedro Teixeira foram descansar para o Alentejo na companhia da apresentadora Isabel Silva e do produtor Rúben Correia. Nas redes sociais, partilharam um momento romântico onde o, escreveu a estrela da SIC.Embora Sara Matos tente esconder o quão avançada está a sua gravidez, Rúben Correia, amigo da atriz, partilhou uma fotografia onde se nota bem a barriga da atriz.