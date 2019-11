Sara Matos e Pedro Teixeira passam fim de semana romântico no campo

01:30

Sónia Dias

A região do Alentejo foi o local escolhido por Sara Matos e Pedro Teixeira para passar um fim de semana romântico e descontraído. O casal viajou até à Herdade da Malhadinha Nova, no concelho de Beja, onde desfrutaram dos prazeres do campo.Sara Matos, de 29 anos, rendeu-se aos cavalos e fez questão de fazer alguns passeios pela propriedade, enquanto o namorado, de 37, registava a felicidade da atriz em várias fotos que partilhou nas redes sociais. "Uma pequenota feliz", escreveu numa das imagens.O casal aproveitou ainda para provar algumas das iguarias típicas da região e andar de moto4. Depois foi altura de voltar a casa, uma vez que Sara está a gravar ‘Terra Brava’ e Pedro apresenta ‘Mental Samurai’.