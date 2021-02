Sara Matos e Pedro Teixeira: Primeiro rebento já em 2021 Juntos há cinco anos, apresentador e atriz revelam desejo em construir família.

07 fev 2021 • 13:48

André Filipe Oliveira

O amor de Sara Matos, de 31 anos, e Pedro Teixeira, de 40, pode dar os primeiros frutos ainda este ano. O casal está cada vez mais firme na ideia de construir a sua própria família. Para a atriz, o alarme da maternidade já começou a tocar. "Hoje penso nisso. Lembro-me de que tinha 23 anos e pensava que tinha tempo. Desde nova que senti que não queria logo ser mãe. Até achava isso estranho. Esse lado mais maternal só começou a surgir há um ano", referiu em conversa com a amiga Bruna Quintas, que espera o primeiro filho. Já o apresentador da TVI sonha com um segundo filho. "Disse que ia ser pai este ano", sublinhou em conversa com Maria Cerqueira Gomes.

Este foi um projeto adiado por várias vezes pelo par romântico, que preferiu focar as energias na vida profissional. Sara consolidou a carreira como atriz em ‘Terra Brava’ e tem sido elogiada pelo desempenho na série ‘O Clube’, onde dá vida a uma mulher presa numa rede de tráfico. O próximo desafio pode passar pela apresentação.

