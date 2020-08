Sara Matos e Pedro Teixeira unidos pelo desejo de ter filhos

Juntos há cerca de cinco anos, Pedro Teixeira, de 39 anos, tem o desejo de voltar a ser pai ao lado da namorada, Sara Matos, de 30., disse o rosto da TVI, que garante partilhar deste desejo com a namorada, que sonha em viver a experiência da maternidade pela primeira vez.No entanto, Pedro já é pai de Maria, de dez anos, fruto da sua antiga relação com Cláudia Vieira. Apesar de a menina viver com a mãe, é notória a cumplicidade entre pai e filha, que partilham vários momentos em comum., revelou o ator em conversa com Manuel Luís Goucha.Apesar da relação discreta com a ‘madrasta’, a pequena Maria costuma frequentar a casa do pai e desfrutar de um período de férias em comum com Sara Matos.Momentos em família que despertam ainda mais a vontade de o casal partilhar a felicidade de ter um filho em comum.Este fim de semana viajaram a Vilamoura, no Algarve, para desfrutarem de dias a sós longe da azáfama de Lisboa.