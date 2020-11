Sara Matos escaldante como acompanhante de luxo em nova série

13 nov 2020 • 18:45

Sara Matos prepara-se para dar vida a uma acompanhante de luxo na série ‘O Clube’, que irá estrear na plataforma de streaming da SIC, OPTO. A atriz de 30 anos mostrou o lado mais sensual ao partilhar a primeira fotografia da personagem à qual irá dar vida.

Os seguidores da atriz não ficaram indiferentes à beldade e de imediato, a caixa de comentários da atriz encheu-se de elogios: "Que linda", "Arraso", "Uau", "Que giraça" ou "Beldade".

A produção que teve cenas gravadas no clube ‘Elefante Branco’ na capital lisboeta, conta ainda com estrelas da ficção nacional, entre elas, Margarida Vila-Nova, Vera Kolodzig, Filipa Areosa e Catarina Lopes Rebelo. Mas não só. A atriz brasileira Luana Piovani também fará parte do elenco.