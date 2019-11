06:00

Carolina Cunha

Aos 29 anos, Sara Matos está pronta para ser mãe e estão reunidas as condições para ter o primeiro filho com Pedro Teixeira. Recentemente, os dois mudaram-se para uma casa maior e uma fotografia divulgada na noite de sexta-feira pela atriz, a propósito do Lisbon&Sintra Film Fest, fez despertar a atenção dos fãs, que não deixaram de notar uma barriguinha saliente. A namorada de Pedro Teixeira foi questionada em relação uma possível gravidez mas preferiu manter-se em silêncio e deixar a dúvida entre os seguidores.No entanto, ao longo dos últimos meses, a artista tem abordado o tema da maternidade em diversas entrevistas e não esconde o desejo de ser mãe. O ator da TVI, que já é pai de Maria, de nove anos, fruto da antiga relação com Cláudia Vieira, também revelou vontade de voltar a viver a experiência da paternidade ao lado de Sara.Desta forma, parecem estar reunidas as condições necessárias para dar o próximo passo na relação que vive dias de grande união e felicidade. Recorde-se que o casal viveu momentos conturbados e esteve envolto em várias polémicas após a separação de Pedro Teixeira, uma vez que os dois se apaixonaram quando o ator ainda mantinha uma relação com Cláudia Vieira. Agora, o mal-estar parece estar ultrapassado e Pedro revela que mantém uma excelente relação com a mãe da filha.Cláudia Vieira, antiga companheira de Pedro Teixeira, está prestes a ser mãe pela segunda vez. A atriz da SIC está no último mês de gestação, fruto da sua atual relação com o empresário João Alves. O nascimento de Caetana está previsto para o próximo mês de dezembro e a família mostra-se radiante.