Sara Matos estreia-se como apresentadora em projeto da 'rival'

Sara Matos

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Marques Dias

Sete anos depois, o ‘Ídolos’ está de regresso à antena da SIC e com um novo rosto: Sara Matos. A estrear-se como apresentadora, a atriz, de 32 anos, não hesitou quando recebeu o convite por parte do diretor de programas da estação de Paço de Arcos. "Não pensei duas vezes, depois da pergunta do Daniel Oliveira: ‘Sara, a SIC gostava que apresentasses a próxima edição do Ídolos, achas que consegues?’ Friozinho na barriga mas... claro que sim!", revelou.Após ter sido mãe há 5 meses de Manuel, a namorada de Pedro Teixeira (em ‘Festa é Festa’, da TVI) revela que o bebé vai acompanhá-la nos bastidores do programa de talentos. "Vou munir-me de tudo o que tenho: boa disposição, boa energia, e um bebé, que andará quase sempre comigo, porque não largo o meu Manel por nada". O Correio da Manhã sabe que Sara começa a trabalhar esta quinta-feira no projeto, que também terá novos jurados.Com Sara Matos a apresentar o ‘Ídolos’, para trás ficam João Manzarra e Cláudia Vieira que conduziram o formato em três edições, sendo que, na última, em 2015, o atual apresentador de ‘A Máscara’ esteve a solo.A novidade faz recordar a ‘rivalidade’ entre as duas atrizes, que dura desde 2014. Na altura Teixeira traiu a então namorada e mãe da filha, Cláudia Vieira (que vai ter também um novo programa na SIC), com Sara. O romance começou nas gravações da novela ‘Beijo de Escorpião’ (TVI). Embora o ex-casal mantenha uma relação cordial, Sara e Cláudia nunca fizeram as pazes e evitam cruzar-se em eventos.