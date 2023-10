Sara Matos fala sobre o filho: "É o meu principal foco"

A atriz da SIC revelou algumas características de Manuel, fruto da relação com o ex-companheiro Pedro Teixeira

12:41

Sara Matos é uma mãe babada de Manuel, de 2 anos, frutos da antiga relação com Pedro Teixeira e confessa que o nascimento do filho a mudou, na medida em que ganhou mais responsabilidade,A atriz de 33 anos contou que o filhoe falou ainda da fase em que o pequeno Manuel está neste momento.revelou a cara da SIC numa entrevista que deu à revista 'Nova Gente'.Mesmo com o trabalho que tem em mãos, neste momento a peça 'Sonho de Uma Noite de Verão', a atriz gere bem o tempo que tem para o filho, sendo este a sua maior prioridade. ", rematou a atriz.