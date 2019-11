Sara Matos já pensa na maternidade

Aos, e após cinco anos de vida em comum com, de 38, Sara Matos está pronta para ser mãe.Quem o conta é a própria atriz, que afirma estar a aproximar-se a altura certa para dar esse passo., revelou.Tal como a namorada, Pedro Teixeira já fez saber que tem vontade de ter outro filho.Recorde-se que o ator já é pai de uma menina,, que, por sua vez, está grávida novamente.Cláudia aguarda ansiosamente uma nova menina, fruto da relação com o namorado,, e Pedro Teixeira tem partilhado a felicidade que sente pela gravidez da ex-companheira.Em declarações à, Pedro Teixeira surpreendeu com palavras emotivas:Atualmente, Sara Matos está a brilhar na antena da novela, e Pedro Teixeira no comando de um programa da. A somar sucessos na televisão, parecem estar prontos para uma nova fase na vida pessoal e aumentar também a família.