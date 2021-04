Sara Matos mostra a barriga de grávida durante treino

A carregar o vídeo...

Sara Matos exibe a sua barriga de grávida

tem preferido resguardar-se na sua gravidez, sendo que os registos que há da sua barriga nunca foram a estrela da SIC a partilhar, mas esta terça-feira, 13 de abril, a amada de Pedro Teixeira surpreendeu os fãs.O ator da TVI já confessou que já sabe o sexo do bebé, mas revela que vai manter segredo até Sara Matos querer anunciar. Este será o primeiro filho em comum do casal. Pedro Teixeira revela que está radiante por construir a sua própria família com a atriz., contou ao site 'Selfie', da TVI.Sara Matos está grávida de mais de seis meses e Pedro Teixeira mostra estar encantado com a barriguinha da amada