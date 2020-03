Sara Matos mostra-se sensual ao cumprir desafio de Cristina Ferreira

A carregar o vídeo ...

Sara Matos mostra-se sensual a dançar e fazer agachamentos

Cristina Ferreira tem aproveitado a emissão do 'Programa da Cristina' para animar os telespectadores ao lançar alguns desafios a várias figuras públicas.Desta vez, a apresentadora desafiou Sara Matos., começa por dizer a estrela da SIC, que recebeu a atriz através de uma chamada em direto.Cristina mostrou um vídeo da conhecida aplicação que está a dar que falar, 'Tik Tok', onde uma rapariga surge a dançar enquanto faz agachamentos e, assim, exercita o corpo. O desafio era Sara imitar e a Elsa de 'Terra Brava' deu o seu melhor., escreveu Sara ao partilhar o vídeo onde se mostra a cumprir o desafio nas redes sociais., escreveu também Cristina Ferreira, que continua a tentar alegrar as manhãs todos os dias da semana na antena da SIC e também partilhou o vídeo no Instagram.Os fãs não ficaram indiferentes à performance de Sara Matos, que exibiu a excelente forma física. A atriz tem aproveitado a quarentena para fazer regularmente exercício físico., foram algumas das mensagens deixadas.Recentemente, Sara Matos partilhou outro momento divertido durante a quarentena que está a cumprir, ao lado do namorado, o ator Pedro Teixeira.