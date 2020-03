Sara Matos mostra vídeo a ser 'tramada' por Pedro Teixeira

Pedro Teixeira faz partida a Sara Matos

23 mar 2020 • 19:05

Pedro Teixeira e Sara Matos estão de quarentena devido a pandemia de coronavírus. Nesta segunda-feira, dia 23 de março, a atriz mostrou um momento caricato entre o casal. A Elsa, de 'Terra Brava', novela da SIC, queria fazer uma partida ao namorado, mas acabou por acontecer o contrário ...

Sara Matos começou o vídeo a dizer que seria um desafio de casal. A atriz pegou uma taça com água e, com uma ajuda de uma vassoura, prendeu na parede. O objetivo da estrela da SIC era que Pedro Teixeira segurasse a vassoura e acabasse por deixar cair, mas o apresentador do 'Mental Samurai', da TVI', tramou a namorada...

"Agora ficas aí. Pensavas que me apanhavas. Não deixes cair a água porque depois tens de limpar tudo isso"

, brincou Pedro Teixeira.

O momento acabou por divertir os seguidores. "