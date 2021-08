Sara Matos na reta final da gravidez em família

Foto: Instagram

01:30

Numa bolha de amor e alegria. É assim que Sara Matos e Pedro Teixeira têm vivido os últimos meses, marcados pela ansiada chegada do primeiro filho em comum.De resto, o casal de atores aproveitou para tirar alguns dias de férias antes do nascimento do bebé. Nas redes sociais, Sara partilhou um retrato de família com a enteada, Maria, de 10 anos, fruto do anterior relacionamento de Pedro com a também atriz Cláudia Vieira. “Tempo de família”, escreveu na legenda da publicação que enterneceu os seus fãs.A cumplicidade e a alegria da fotografia conquistaram centenas de elogios dos seguidores nas redes sociais. Segundo revelou Pedro Teixeira, o nascimento do bebé está para muito breve. “Vai ser no final de agosto, ou no início de setembro, que aparece por aí. Agora, temos de esperar que ele queira”, explicou o apresentador. Além das férias em família, as últimas semanas têm sido dedicadas também a ultimar os preparativos para receber o menino.A poucos dias de ser pai pela segunda vez, Pedro Teixeira foi obrigado a ausentar-se do País em trabalho enquanto Sara Matos permanece em Lisboa. O ator viajou esta segunda-feira para Paris, França, devido às gravações da novela ‘Festa é Festa’ (TVI). Nas redes sociais, partilhou o momento do embarque ao lado dos colegas de elenco.