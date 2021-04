Sara Matos obrigada a ser substituída em série

12:20

cumpriu um sonho antigo e está grávida. Em conjunto com Pedro Teixeira, a atriz está à espera do primeiro filho. Mas, o facto de ir ter um bebé e de já estar numa fase avançada da gestação fez com que Sara MatosA namorada de Pedro Teixeira estava escalada para ser, onde as gravações seriam de maio a julho, mas devido à. Recorde-se que tal como a 'Vidas' revelou em primeira mão, quando Sara Matos anunciou que estava grávida, a 8 de março, já estava de cinco meses Nste projeto, no qual acabou por ser afastada, interpretaria Annie Silva Pais, a única filha de Fernando Silva Pais, o último diretor da PIDE. Margarida Marinho, Adriano Luz, Marcantónio Del Carlo e o mexicano Diego Luna são alguns dos atores que vão participar na série.Sara Matos e Pedro Teixiera já sabem o sexo do bebé, mas ainda não foi tornado público por decisão da atriz. Recorde-se que Sara tem optado por viver a sua gravidez o mais resguardada possível