Sara Matos prepara primeiro aniversário do filho

01:30

Miguel Azevedo

Sara Matos já está a preparar o primeiro aniversário do filho, Manuel. A data, que se assinala no próximo dia 15, será, contudo, celebrada de forma muito discreta, apenas “com um bolo e com a família mais chegada”, diz a atriz que no último ano se tem desdobrado entre o trabalho e a nova vida como mãe.









Sara Matos diz que tem contado com o apoio “espetacular” da família e especialmente do namorado, Pedro Teixeira. E, apesar de revelar que o filho ainda faz duas sestas por dia, admite que mais tarde ou mais cedo vai acabar por ter de levá-lo para o trabalho. “Ele ainda faz as duas sestas mas quando deixar de fazer eu acho que a equipa toda [referindo-se às gravações da nova novela ‘Sangue Oculto’] vai conhecê-lo”, refere, revelando que Manuel já começou a dar os primeiros passos, o que a “obriga a estar com mil olhos em cima dele”.

Recorde-se que a atriz já tinha revelado que a primeira palavra proferida pelo menino tinha sido ‘papá’, mas, entre risos, lá desvalorizou o assunto. “Já me explicaram que isso acontece porque é mais fácil dizer papá. A verdade é que agora, por cada vez que diz papá, diz depois vinte vezes mamã.”