Sara Matos promove novela da concorrência

23 mai 2019 • 20:11

A polémica parece andar de mão dada com Sara Matos., exibida originalmente entre 2013 e 2014.A trama do quarto canal está em reposição no período das 14 horas, embora com fracas audiências.Esta "promoção" pode dar problemas à namorada de Pedro Teixeira.Recorde-se que, recentemente, surgiram rumores de que Daniel Oliveira, atual diretor-geral do entretenimento do grupo Impresa, pretendia colocar um ponto final nos contratos de exclusividade com alguns dos atores da SIC.