Sara Matos recorda início de namoro atribulado com Pedro Teixeira: "Há vivências mais difíceis"

Sara Matos excluída da primeira comunhão da filha de Pedro Teixeira

O ator separou-se de Cláudia Vieira já apaixonado pela a atriz da SIC, que tinha terminado recentemente o namoro com Lourenço Ortigão. Os episódios da vida romântica do casal fizeram correr muita tinta, com polémicas à mistura., esclareceu a beldade da SIC.As aparições de Pedro Teixeira e Sara Matos em público são escassas, no entanto, desde há três anos que partilham imagens apaixonadas nas redes sociais.Atualmente, as polémicas parecem estar saradas. O ator e apresentador da TVI mantém uma relação de amizade com Cláudia Vieira, com quem tem uma filha, Maria, de 11 anos. A menina é muito próxima da namorada do pai, com quem desenvolveu uma ligação especial.Realizada no campo profissional, Sara Matos já começou a delinear projetos pessoais com Pedro Teixeira, entre os quais ter filhos., completou.