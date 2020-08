Sara Matos revela o plano secreto da boa forma: "Prefiro comer várias vezes"

A carregar o vídeo ...

Namorada de Pedro Teixeira está cada vez mais ativa nas redes sociais.

Sem horários preestabelecidos para fazer refeições, a namorada de Pedro Teixeira adianta que a sua rotina passa por "comer várias vezes ao dia e não muito pesado". E o que comer? Salmão com batata-doce são, por exemplo, alguns dos alimentos preferidos da atriz, que cozinha praticamente "tudo a vapor".Embora assuma que não faz nenhuma restrição, há um alimento que excluiu de forma definitiva. "Não me faz diferença que estejam todos a comer pão e eu não. Posso perfeitamente comer fruta."Além de um cuidado com a alimentação, Sara Matos considera indispensável a prática de exercício físico., completou.Sara Matos dedica uma parte considerável do seu tempo à preparação da marmita. Nunca faltam "frutos secos, fruta fresca e tostinhas de arroz".Atriz opta por alimentos saudáveis. "Proteína e hidratos bons". Neles inclui, por exemplo, batata-doce e salmão, que cozinha a vapor. O pão substitui por fruta, há cerca de dois anos, e já se habituou.Estrela da ficção da SIC mantém a prática de exercício físico diária aliada a uma alimentação saudável.