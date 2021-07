Sara Matos revela surpresa de Pedro Teixeira: "Quem vai preparar o quarto todo é o pai"

Sara Matos está na reta final da sua primeira gravidez. A atriz, que está à espera de um menino, revelou em entrevista ao 'Fama Show', da SIC, que será Pedro Teixeira a preparar o quarto do bebé.", revelou ao programa da estação de Paço de Arcos, afirmando ainda que Pedro Teixeira 'fugiu' da escolha de azul para o quarto.Este fim de semana, o ator mostrou alguns dos momentos na companhia da filha mais velha, Maria, de 11 anos, fruto da sua relação com Cláudia Vieira, e com a namorada Sara Matos. O casal aproveitou para descansar na companhia da família, nestes que serão os últimos tempos antes do bebé nascer.Este é o primeiro filho em comum de Sara Matos com Pedro Teixeira.