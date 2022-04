Sara Matos sobre Pedro Teixeira: "Trouxe-me leveza" Atriz faz revelações sobre o namorado.

Sara Matos sobre Pedro Teixeira: "Trouxe-me leveza"

01:54

Sónia Dias

Sara Matos abriu o coração e falou sobre a maternidade e sobre Pedro Teixeira, numa conversa com Daniel Oliveira, no ‘Alta Definição’ (SIC). "O Pedro trouxe-me leveza. Falarmos dele é falar de risos, alegria. O mais difícil é sermos simples. E acho que o Pedro é assim. E é, também, uma pessoa muito emocional", revelou a atriz.



A apresentadora do ‘Ídolos’ revelou ainda que o ator "chorou bastante" no dia do nascimento do filho de ambos, Manuel.

