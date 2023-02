Sara Norte assume namoro com uma mulher

Sara Norte, atriz e comentadora do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, viveu uma relação com uma mulher enquanto esteve presa, depois de ter sido condenada por tráfico de droga, em 2012.A atriz, de 37 anos, contou no programa onde faz comentário de social que apaixonou-se dentro da cadeia:, falou na televisão sobre este romance, depois de Jessica Athayde ter dito que poderia apaixonar-se por uma mulher. Sara Norte comentou que era importante acabar com este "tabu".