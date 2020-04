Sara Norte celebra 35 anos e recorda a mãe que morreu de cancro: "Faz oito anos que a abracei pela última vez"

Tinha prometido a mim mesma que nunca mais passaria um aniversário longe da minha família mas este ano vai ter que ser assim por motivos de força maior...as saudades dos meus são muitas", começou por escrever nas redes sociais, onde garante que as tecnologias têm sido a solução para manter-se próxima com os familiares.



"Estes últimos dias tenho andado mais nostálgica e pensativa mas tenho tentado contrariar isso com todas as minhas forças porque sei que não é o melhor para mim", confessou.



A atriz aproveitou para fazer uma reflexão sobre os anos que já viveu. "São 35 anos nem sempre vividos da melhor forma, já com algumas vivências no lombo mas sempre com muita esperança no futuro!", escreveu, garantindo que sente que "o tempo passa a voar".



Sara Norte não deixou de recordar a mãe nesta data, Carla Lupi, que foi casada com Vítor Norte durante oito anos, e morreu em 2012, vítima de cancro no pulmão. "Normalmente neste dia faço de tudo para manter a cabeça ocupada porque hoje faz também precisamente 8 anos que tive a oportunidade de poder abraçar a minha mãe pela última vez, mas este ano vou ter que viver as coisas como são e aprender a lidar com alguns sentimentos", escreveu Sara.



Sara Norte garante que a melhor prenda que poderá receber para compensar os tempos duros que se estão a viver, devido ao surto de coronavírus, será reunir a família para "celebrar o amor, a resistência e a união".



"Contar menos um dia até podermos ser livres outra vez, vivermos sem medo e podermos estar com todos os que amamos", terminou a artista, que recebeu várias mensagens de apoio e felicitações.



Sara Norte comemora esta quarta-feira o 35º aniversário e assinalou o momento.A filha do ator Vítor Norte mostrou a tristeza que sente por não poder celebrar junto da família esta data especial.