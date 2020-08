Sara Norte chora a morte da irmã de 14 anos

Que dia feliz!", escreveu Sara nas redes sociais.



No entanto, durante a última noite, Beatriz acabou por falecer.



A luta de Beatriz



Durante a batalha contra a doença, Sara Norte manteve-se sempre ao lado da irmã e enalteceu a coragem de Beatriz.



"Ela tem uma força e forma de ultrapassar as coisas. A Beatriz continua a ser medalha de honra mesmo estando doente. Sempre acreditei que a Beatriz se fosse salvar. Toda a família se uniu por causa da Beatriz e realmente era bonito e emocionante nós chegarmos ao Hospital e apesar de estarmos todos com uma dor por dentro, estar toda a gente com um sorriso, porque tínhamos que estar. Havia dias em que ela não estava [com um sorriso no rosto], mas eu acho que as crianças têm mais resistência do que os adultos a qualquer doença", disse Sara em entrevista.





volta a enfrentar momentos dramáticos na sua vida com a morte da irmã, Beatriz, de apenas 14 anos, que lutava desde 2017 contra uma leucemia.A notícia foi confirmada ao CM pelo pai da atriz, Vítor Norte. "É verdade, faleceu na última noite", lamentou o ator, de voz embargada.Beatriz era fruto da relação da mãe de Sara, Carla Lupi - que morreu em 2012, vítima de cancro do pulmão - com João Ricardo.Nos últimos anos, enfrentava uma saúde frágil, tendo sido sujeita a vários tratamentos, que foi superando sempre com o apoio da família.