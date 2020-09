Sara Norte chora em dia de aniversário da irmã: "É difícil saber que não estás"

01:30

Vânia Nunes

Sara Norte assinalou esta segunda-feira o dia em que a irmã, Beatriz, faria 15 anos, com uma mensagem emocionada nas redes sociais."É muito difícil saber que não estás aqui. Sei que encontraste a luz porque sempre foste um anjinho e um orgulho para todos os que te rodeavam... e sei que estás a olhar por nós", escreveu na legenda de uma fotografia a preto-e-branco da jovem, que morreu no passado dia 16 de agosto, vítima de leucemia.Na publicação, a atriz de 35 anos recordou ainda um momento que a marcou e que guarda com carinho. "No Dia da Mulher em 2018 fizeste um cartão que guardo até hoje e que dizia: ‘Para a Mulher mais sorridente e guerreira que conheço.’ E vou tentar honrar isso todos os dias, por ti e por mim, por mais difícil e injusta que a vida possa ser. Ensinaste-me tanta coisa Beatriz. Amo-te."Nesta fase difícil, Sara Norte tem contado com o apoio do companheiro, Vasco Cruz, e do pai, o também ator Vítor Norte, de quem se aproximou nos últimos anos depois de uma fase conturbada.A artista mantinha uma relação próxima com Beatriz e foi surpreendida com um revés no seu estado de saúde. Em novembro, Sara tinha mesmo chegado a celebrar a vitória da irmã na luta contra a doença que a vitimou.