Sara Norte confessa que pai passou a ser "o melhor amigo"

Sara Norte e o pai Vitor Norte

Foto: Instagram

01:30

Em vésperas do Dia do Pai, Sara Norte garante que o ator Vítor Norte é, atualmente, o seu “melhor amigo”. A atriz e comentadora do programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC, admite que nem sempre esteve tão próxima do pai, mas que a maturidade e o desenrolar dos anos acabaram por colocar um ponto final a antigos conflitos. “Tinha 17, quase 18 anos, quando os meus pais se separaram e não encarei muito bem a situação, também por não a compreender. Entretanto cresci, ganhei maturidade e passei a olhar para as situações de outro modo, e hoje tenho uma óptima relação com o meu pai”, afirma ao CM Sara, filha da malograda atriz Carla Lupi (m. 2012).





“Não há dia nenhum que não falemos ao telefone um com o outro, várias vezes por dia até, porque atualmente ele é o meu melhor amigo”, frisa Sara Norte. Por isso, este ano, o Dia do Pai vai ser amanhã celebrado com muita emoção e o carinho que a própria data reivindica. “Vamos estar juntos de certeza. Vamos almoçar”, garante a atriz de 36 anos.