Sara Norte de luto pela irmã: “A Beatriz foi a pessoa mais lutadora que conheci”

01:30

Vânia Nunes

Duas semanas depois da morte da irmã Beatriz, vítima de uma leucemia, Sara Norte quebrou o silêncio para agradecer todas as “demonstrações de carinho” que tem recebido nesta fase difícil.









“Ainda não consegui responder a quase ninguém pois precisei de estar comigo e com os meus, espero que compreendam”, começou por dizer a atriz, confidenciando: “Têm sido dias menos bons, não vou dizer que não, porque é muito difícil compreender isto que se passou, mas estou bem e tenho a sorte de ter pessoas que gostam de mim e que me têm acompanhado em tudo.”

Beatriz lutava contra uma leucemia desde 2017 e, em novembro do ano passado, Sara Norte chegou a partilhar com os seguidores que a menina de 14 anos estava curada. No entanto, o estado de saúde da filha de Carla Lupi e João Ricardo sofreu um revés. A leucemia voltou em julho de forma fulminante.





“Eu tive o privilégio de ter a Beatriz como irmã: foi a pessoa mais forte, mais lutadora e mais carinhosa que conheci e vou lembrar-me sempre de tudo o que ela me ensinou. Ficam as memórias dos momentos que passámos juntas e que nunca mais vou esquecer”, desabafou, emocionada.