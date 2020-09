Sara Norte em lágrimas com morte da irmã: "Não estou preparada para falar"

Sara Norte esteve na manhã desta quarta-feira no programa 'Casa Feliz'.À conversa com João Baião e Diana Chaves, Sara revelou que tem tentado manter-se forte, após a morte da irmã, Beatriz,, desabafou, sem, porém, referir-se diretamente à perda da irmã Beatriz.

"Mas neste momento não estou preparada para isso, para falar disso", confessou Sara, emocionada, enquanto tentava conter as lágrimas de dor.



João Baião e Diana Chaves acabaram por enaltecer a "força" que Sara tem tido ao longo dos anos, após os dramas que enfrentou na vida. A artista admite que foram esses momentos que a tornaram, além de mais forte, mais compreensiva para com os erros dos outros.



"Antigamente julgava e apontava o dedo, hoje em dia não, toda a gente erra. Para mim, o importante é as pessoas serem boas e não fazerem mal às outras. Assumir os erros, somos humanos", afirmou.



"És uma heroína", atirou João Baião, depois de dizer que notou Sara pouco "segura" antes de entrar em direto, por temer os assuntos que iriam ser abordados. "Nunca íamos invadir aquilo que não queres", disse o apresentador, ao aperceber-se que a atriz estava abalada e não se sentia confortável para falar sobre a morte da irmã, que celebraria 15 anos ontem.