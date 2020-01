Sara Norte emotiva no aniversário do pai: "Meu porto de abrigo nos bons e maus momentos"

esse brilho no olhar,com essa energia cativante e que continues a contar as tuas histórias", começou por escrever a atriz, de 34 anos, num texto que partilhou nas redes sociais que juntou com uma fotografia do pai ao lado do bolo de aniversário.



"Sempre lutaste por aquilo em que acreditas e que achas justo, mantendo sempre a tua dignidade e humildade que tanto te são características,tens um talento enorme, hobbies extraordinários... e além disso tudo, tens sido o meu porto de abrigo nos bons e maus momentos. Hoje em dia vives para a família, e continuas a dedicar-te à Arte que tanto amas!", afirmou Sara, que garante que fez um "pequeno resumo" para descrever o pai e a relação que mantêm, porque havia demasiado para partilhar.



"Parabéns papá!Que este ano venha com muitas alegrias,saúde e que continuemos assim:juntos, unidos e com muito amor! Amo-te muito", escreveu ainda, juntando a palavra "Peter Pan", nome carinhoso com que tratou o pai.







As atrizes Isabela Valadeiro, Oceana Basílio ou Mariana Monteiro foram algumas das figuras públicas que reagiram na publicação, com votos de felicidades para Vítor Norte.



