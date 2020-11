Sara Norte faz promessa ao pai da irmã: "Vamos estar ligados para a vida toda"

A dor continua cá e acho que vou ter que aprender a viver com ela e pouco a pouco fui retomando as minhas rotinas mas sentia que precisava ocupar o meu tempo e voltar a sentir-me útil", assinalou.



Sem projetos na área da representação, a atriz está agora a trabalhar como "assistente operacional numa Escola Básica".



Devido aos acontecimentos do último ano, Sara Norte decidiu adiar o casamento com Vasco Cruz por tempo indeterminado.

A filha de Vítor Norte falou recentemente sobre o sofrimento que tem enfrentado ao longo dos últimos meses desde a perda da irmã.