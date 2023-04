Sara Norte: "Foi como uma visão do grande dia"

25 abr 2023 • 21:31

Sara Norte vestiu um vestido de noiva pela primeira vez, antes do dia do casamento com Vasco Vala Cruz. Não foi para escolher o visual que ia usar, mas sim para ser uma das protagonistas da mais recente coleção do amigo e cabeleireiro, David Xavier. Este lançou a parte I e II da coleção 'Timeless Bridal Hair Collection', um conjunto de cabelos com a utilização de apliques e acessórios., comçou por contar a atriz, de 38 anos, à 'Vidas'. E acrescentou:. A 'Timeless Bridal Hair Collection' conta com as joias de Tiago Santana Pires e com vestidos da marca CasArt.Sara Norte, que já adiou o casamento duas vezes, revelou agora que gostaria de ter um casamento mais íntimo., confessou a artista e a comentadora da SIC.