Sara Norte revela dificuldades: "Estou a receber 300 euros por mês"

Aos 35 anos,voltou a ter de reinventar-se após ser confrontada com a perda de trabalho em televisão. A atriz começou no último verão a trabalhar como assistente operacional numa escola., apontou em conversa com Júlia Pinheiro. Neste momento, a filha de Vítor Norte está preparada para voltar à ficção. O último projeto foi a série ‘Golpe de Sorte’, da SIC.."A crise provocada pela pandemia foi tal que Sara e o companheiro, Vasco Vala, tiveram de adiar os planos de casamento por tempo indeterminado e recorrer à ajuda dos mais próximos.Além da falta de trabalho nos ecrãs nacionais, Sara Norte sofreu um duro golpe no campo familiar com a(fruto da relação da mãe, Carla Lupi, com João Ricardo). "É uma coisa que não se compreende.. Quando [a leucemia] voltou foi fulminante", disse em lágrimas.O momento mais doloroso foi o do ‘adeus’ ainda no hospital. "Ainda consegui despedir-me dela dois dias antes [de morrer].. Tenho de tentar seguir em frente, por mais difícil que seja. São as boas memórias que ficam".O foco para já é o trabalho. Sara e o namorado, Vasco, adiaram novamente alguns objetivos em comum, como subir ao altar e ter o primeiro filho. "Já pensei mais nisso. Neste momento, tenho outras prioridades na minha vida. Se acontecesse ficaria muito feliz, mas primeiro preciso de ter a minha estabilidade. Neste momento, está fora de questão", completou.