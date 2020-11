Sara Prata emocionada após visitar a avó no lar: "O tempo está a contar"

16:03

Sara Prata foi visitar a avó ao lar e levou a filha, Amélia, de três meses. De regresso a casa e de coração partido, a atriz desabafou sobre o facto de ter que estar com a familiar com um vidro a separá-las.



"Hoje fomos visitar a bisavó ao lar. E este é o único contacto possível. É assim que elas se conhecem desde que a Amélia nasceu. Com um vidro a separar. Nós de máscaras a esconder o sorriso destes momentos únicos de família. Mas o coração vem apertado por ouvir daquele lado de lá que o tempo está a contar", escreveu Sara Prata na imagem onde se vê o encontro entre as três.

"É por eles que eu também cuido de mim. Como eu disse há uns dias. Está a ser duro. Muito duro mas cuidem de vocês por favor. Protejam-se. Evitem a propagação deste vírus que nos está a tirar tanto", finalizou.