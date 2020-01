Sara Prata está grávida pela primeira vez

01:30

Aos 35 anos, Sara Prata prepara-se para cumprir o sonho da maternidade com a chegada do primeiro filho. A atriz anunciou a boa-nova através de uma publicação nas redes sociais, em que mostrou uma foto ao lado do namorado, João Leitão, com a primeira ecografia do bebé."Sempre partilhei aqui as novidades da minha vida. E hoje conto-vos a maior de todas... A família vai crescer! Tens 2 pais babados e 3 peluches à tua espera", pode ler-se na legenda da imagem.Sara mantém o relacionamento com o médico, natural de Santarém, há cerca de um ano e, apesar da discrição pela qual tem optado relativamente à sua vida privada, a atriz revela viver um momento de grande emoção.Com a família a aumentar, comprou recentemente uma nova casa na região do Alentejo, para poder desfrutar dos fins de semana com maior tranquilidade.