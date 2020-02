Porque agora vai ser para sempre, porque agora és mais do que o meu namorado, és a minha história. Porque não sou romântica mas gosto de ser pirosa. Porque gosto de comemorar mesmo não ligando nenhuma. Talvez porque juntos somos tudo aquilo que fomos dizendo nunca ser... E agora até vamos ser pais, meu grande amor. Que o amor seja celebrado sempre, porque aquilo que transforma fica sempre mais perfeito", escreveu.









Foi através das redes sociais que Sara Prata, de 35 anos, revelou que vive um dos momentos mais felizes com a chegada do primeiro filho , em comum com o companheiro, João Leitão.A gozar umas mini-férias românticas no Algarve, a conhecida atriz decidiu mostrar que a barriguinha já se nota numa fotografia em que surge na praia.Dias antes, por ocasião do São Valentim, aproveitou para fazer uma declaração de amor ao companheiro.