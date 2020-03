Sara Prata mostra momento ternurento na gravidez e desabafa: "Nunca pensei não poder ser livre"

Que sorte estarmos aqui, contigo. Nunca pensei que ia estar a passar parte da nossa gravidez sem poder ser 'livre', viajar, preparar tudo e prepararmo-nos", começou por escrever.



"Vamos trocando as voltas às rotinas sonhadas e concretizando cada dia em paz...", descreveu ainda.



No entanto, a atriz mostra-se esperançosa que tudo melhore. "Tudo vai ficar bem. Para já, vejo algo muito positivo, nunca tinha pensado que ia passar tanto tempo contigo agarrado à nossa barriga. Só posso ser feliz, porque estar contigo 24/24 horas é o melhor presente para o dia de hoje", terminou Sara Prata.





Aos 35 anos,está a viver a experiência da maternidade, ao lado do companheiro, João Leitão.A atriz, que não esconde a felicidade, também não resiste a partilhar a tristeza que sente pela situação que está a viver nesta fase, devido ao surto de coronavírus.A cumprir a quarentena em casa, os momentos familiares têm sido constantes e o rosto da TVI voltou a derreter os milhares de seguidores com uma fotografia ternurenta ao lado do namorado, que surge a beijar-lhe a barriga, para celebrar o Dia do Pai, assinalado hoje, dia 19 de março.Sara Prata aproveitou o momento para desabafar com os fãs.