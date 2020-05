Sara Prata mostra preparativos para chegada da primeira filha

bébé

a ferro. Se há 1 ano me mostrassem esta foto ia achar que era a brincar... mas aqui estou eu e já cheia de truques!", começou por escrever o rosto da TVI na legenda de uma fotografia onde surge a arrumar as roupas do novo membro da família, a passar a ferro, sentada no sofá.



eu sei que me entendem... é que a barriga já pesa", desabafou ainda.



Sara Prata, que anunciou a gravidez em janeiro, tem partilhado momentos nesta fase feliz ao lado do namorado, e também desabafou recentemente sobre como está a viver esta gravidez.



Sara Prata está grávida pela primeira vez e começou agora a preparar a chegada da bebé.A atriz de 35 anos partilhou que está dedicada ao enxoval para a filha que vai ter em comum com o companheiro, João Leitão.