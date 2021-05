Sara Prata recorda episódio em que foi vítima de bullying: "Chamavam nomes e batiam-me"

Falar sempre. Ensinar a ter opinião. Respeito. Tolerância. Ai miúdos isto passa tão rápido. Deixem lá os gozos. Hoje passo por umas quantas dessas que me chamavam nomes e batiam e até baixam a cabeça. Seremos sempre melhores pessoas quando não magoamos o outro", escreveu na publicação da influencer digital Madalena Abecasis.

Vi agora uma notícia sobre bullying que me deixou inquieta. Um miúdo foi atropelado enquanto fugia de umas tipas que gozavam com ele. Podia ter sido uma tragédia. Não pude deixar de me lembrar de quando andava no liceu, um grupo de g***** foi à minha escola para nos fazer uma espera, a mim e a umas amigas. (...) Mas elas estavam ali, coladas ao portão, todas cadelas raivosas a quererem distribuir fruta", começou por recordar.



"E eu pensei 'bem, se eu não for lá fora, elas não vão desistir, irão voltar noutro dia e noutro e noutro'. Então, em frente a toda uma escola, em frente a todos os vigilantes, agarrei em mim e no que me restava de orgulho e saí sozinha pra levar na boca. Levei uns valentes sete ou oito chapadões de mão puxada atrás, daqueles que fazem eco, sem contestar. Sem dizer uma palavra. Sem levantar um dedo. Porque era isso que elas queriam. Que eu me virasse, que eu me defendesse. Mas se o fizesse, a coisa ia acabar mal para mim", afirmou.



Embora estivessem várias pessoas a assistir às agressões, apenas uma colega a socorreu. "Levei para assar, em frente de gente, e só uma pessoa, em toda uma escola, foi lá buscar-me. Uma corajosa. Uma rapariga que nem sequer era minha amiga. Mas foi lá, puxou-me por um braço e enxotou-as com tanta firmeza que até eu fiquei em sentido. E a coisa ficou por ali. Agora só de pensar que um filho meu pode passar por uma coisa assim, fico doente", garantiu.

