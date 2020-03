Sara Prata revela que vai ter uma menina através de momento romântico

Vamos ter uma menina. Sinto que irei ser ainda mais mulher ao tê-la a meu lado", começou por escrever Sara na legenda da publicação.



"Amar com o tal coração a bater fora do peito e ainda nem a conheci", disse ainda, admitindo que o namorado, João, é o "exemplo de homem" que quer ao seu lado e da filha, que acredita que vai ser uma "menina do papá".



"Vai ser uma menina do papá...e isso é tão bom. O nosso mundo ficou mais forte, mais forte e mais cor-de-rosa, mas também podia ser às pintas, amarelo, azul, laranja, sei que ficou mais colorido", terminou Sara Prata.





Os fãs não hesitaram em deixar várias mensagens de felicitações, tal como alguns colegas da ficção como Mariana Monteiro, Helena Costa, Sofia Arruda, Vera Kolodzig, Jorge Corrula, Catarina Gouveia ou Benedita Pereira.

