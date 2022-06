Sara Rodrigues rapa o cabelo após efeitos do tratamento contra o cancro "Senti-me forte e sorri", afirmou nas redes sociais a manequim.

Sara Rodrigues rapa o cabelo após efeitos do tratamento contra o cancro

01:30

Sara Rodrigues tem partilhado com os seguidores o seu dia a dia depois de ter conhecido o diagnóstico do cancro da mama e ontem divulgou um vídeo em que se mostra no cabeleireiro a rapar o cabelo, depois de ter começado a sentir uma forte queda, consequência dos tratamentos a que se tem submetido.



"Estaria a mentir se vos dissesse que é fácil ou que não me importaria porque é só cabelo", começou por escreveu na legenda do vídeo. "Não tive vontade de chorar, senti-me tão forte e sorri de forma inesperada! Agora, digo-vos: é só cabelo. E tem sido tão desafiador que se traduz num orgulho tão grande que vale qualquer cabelo perdido!". Antes disso, a modelo de 31 anos partilhou o resultado de uma campanha que fez, três dias depois de ter recebido o diagnóstico.

Mais sobre