Sara Rodrigues termina sessões de quimioterapia

A modelo Sara Rodrigues terminou esta semana os tratamentos contra o cancro da mama. “Nem acredito. Última quimioterapia”, anunciou, emocionada, nas redes sociais.Mais tarde, partilhou uma imagem onde surge no hospital com um balão em forma de garrafa de champanhe. Amigos e familiares celebram a conquista da jovem de 31 anos, que chegou a namorar com o futebolista André Silva (RB Leipzig), e republicaram a imagem nas suas respetivas contas nas plataformas digitais.

Recorde-se que Sara foi partilhando a sua luta nas redes sociais. Recebeu o diagnóstico no dia 14 de abril de 2022, depois de ter descoberto o cancro por palpação.